القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك تحولًا قد حدث بالفعل في سوريا، مشيرًا إلى أن الوضع لا يخلو من التعقيدات.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: إن "الخبر السيئ هو أن المسؤولين الجدد في سوريا لم يتمكنوا من اجتياز إجراءات الكشف الأمني التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ما يثير مخاوف بشأن تعاملنا معهم".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لكن الخبر الجيد هو أن هناك فرصة لنجاح هذا التحول، وقد لا ينجح. لو لم نتواصل معهم على الإطلاق، لكان من المتوقع أن يفشل الأمر تمامًا، وكنا نظن أن النظام الجديد، نظرًا للتحديات الهائلة التي يواجهها، سينهار خلال أسابيع فقط".

وتطرق الوزير إلى النسيج الاجتماعي السوري، مؤكدًا: "الأمر الإيجابي الآخر أن سوريا تمتلك هوية وطنية جامعة؛ فقد عاش فيها المسلمون السنة والشيعة، والمسيحيون، والعلويون، واليهود، والأكراد، جنبًا إلى جنب لسنوات طويلة تحت مظلة الهوية السورية. لكن بشار الأسد دمّر هذا التعايش، وسعى إلى تأجيج الانقسامات والتحريض بين المكونات المختلفة للشعب السوري".