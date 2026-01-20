"تصرف غبي للغاية".. ترامب يهاجم بريطانيا بسبب اتفاق جزر تشاغوس

مصراوي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المملكة المتحدة للتخلي عن سيادة جزيرة دييجو جارسيا أكبر جزر أرخبيل تشاغوس لصالح موريشيوس، واصفًا الخطوة بأنها "تصرف غبي للغاية".

وكتب ترامب الثلاثاء على منصة تروث سوشيال "حليفنا "اللامع" في الناتو، المملكة المتحدة، يخطط حاليًا للتخلي عن جزيرة دييجو جارسيا، موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، لصالح موريشيوس، ومن دون أي سبب على الإطلاق".

وتابع ترامب: "لا شك أن الصين وروسيا لاحظتا هذا التصرف الكامل بالضعف. هذه قوى دولية لا تعترف إلا بالقوة، ولهذا السبب تُحترم الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادتي بعد عام واحد فقط أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف ترامب: "إن تخلي المملكة المتحدة عن أراضٍ بالغة الأهمية هو تصرف غبي للغاية، ويُضاف إلى سلسلة طويلة من أسباب الأمن القومي التي تجعل من الضروري الاستحواذ على جرينلاند".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "على الدنمارك وحلفائها الأوروبيين القيام بما هو صائب. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من العام الماضي، إلى أنه مستعد لدعم الاتفاق البريطاني لتسليم سيادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس.