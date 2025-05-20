بريطانيا: نرفض المقترح الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في غزة

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، إن بلاده قدمت العام الماضي 129 مليون إسترليني كدعم إنساني لقطاع غزة.

وأكد لا مي رفض بلاده المقترح الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في غزة، موضحا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون أهم قرار نتخذه ومن المهم اختيار التوقيت الصحيح والتنسيق مع شركائنا".

وشدد لامي، على أن غزة هي المكان الأخطر في العالم بالنسبة لعمل فرق الإغاثة الدولية، مشيرا إلى أنه يتم استهداف الفرق الطبية العاملة في غزة ومعدلات قتل الأطفال تتزايد.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أن قرار وقف تصدير الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في غزة هو قرار جدي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن شركة أمريكية تم تأسيسها حديثًا هي من ستتولى مهمة توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن خريجو وحدات قتالية أمريكية نخبوية وصلوا إسرائيل أواخر الشهر الماضي وخضعوا لتدريب لتأمين توزيع الطرود الغذائية بغزة، مشيرة إلى أن الشركة الأمريكية ستبدأ في توزيع المعونات بغزة ومع تقدم العملية العسكرية البرية سيتم إنشاء نقاط توزيع جديدة.

وذكرت أن هدف إسرائيل من خطة توزيع المعونات عبر شركة أمريكية هو فصل السكان عن حركة حماس وإنهاء سلطتها عليهم عبر إخراجهم من مناطق القتال، وفق تعبيرها.

وأفادت "يديعوت أحرونوت"، بأن شركات أردنية وإماراتية ستوزع كميات قليلة من المساعدات في غزة الأسبوع الجاري قبل تولّي الشركة الأمريكية توزيع المساعدات.