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مظاهرات حاشدة في لندن دعمًا لفلسطين (صور+فيديو)

05:15 م السبت 17 مايو 2025
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    مظاهرات حاشدة في لندن دعمًا لفلسطين (2)
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وكالات

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر بوقف تسليح إسرائيل واتخاذ إجراءات لإنهاء كل تواطؤ في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 18 شهرًا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.

كما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر الرئيسية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة منذ مطلع مارس الماضي، وسط تزايد التحذيرات الدولية من انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني.

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