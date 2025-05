مظاهرات حاشدة في لندن دعمًا لفلسطين (صور+فيديو)

وكالات

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر بوقف تسليح إسرائيل واتخاذ إجراءات لإنهاء كل تواطؤ في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

🚨 London now. Tens of thousands marching for Palestine to demand our government #StopArmingIsrael and take action to end all complicity in Israel’s genocide against the Palestinian people 🇵🇸 #Nakba77 pic.twitter.com/wiOkhKEYpN

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 18 شهرًا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.

كما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر الرئيسية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة منذ مطلع مارس الماضي، وسط تزايد التحذيرات الدولية من انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني.

Commemorating the 77 years of ongoing Nakba, London streets are flooded with people from all over the UK.



People of all backgrounds and beliefs show their solidarity with Palestine for the sake of humanity, the genocide in Gaza must stop and Palestine must be free! pic.twitter.com/OKetYBBoAL