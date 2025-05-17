مظاهرات حاشدة في لندن دعمًا لفلسطين (صور+فيديو)
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
وكالات
تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
This is London RIGHT NOW!— The Saviour (@stairwayto3dom) May 17, 2025
LONDON stands with HUMANITY! 🇵🇸 pic.twitter.com/jtFyj9sman
وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر بوقف تسليح إسرائيل واتخاذ إجراءات لإنهاء كل تواطؤ في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
🚨 London now. Tens of thousands marching for Palestine to demand our government #StopArmingIsrael and take action to end all complicity in Israel’s genocide against the Palestinian people 🇵🇸#Nakba77 pic.twitter.com/wiOkhKEYpN— Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) May 17, 2025
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 18 شهرًا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.
Hate marchers. https://t.co/va3Cf2P4JF— Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) May 17, 2025
كما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر الرئيسية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة منذ مطلع مارس الماضي، وسط تزايد التحذيرات الدولية من انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني.
Commemorating the 77 years of ongoing Nakba, London streets are flooded with people from all over the UK.— Palestinian Forum in Britain (@PalForumUk) May 17, 2025
People of all backgrounds and beliefs show their solidarity with Palestine for the sake of humanity, the genocide in Gaza must stop and Palestine must be free! pic.twitter.com/OKetYBBoAL
فيديو قد يعجبك: