اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين في بريطانيا بالتجسس

لندن- (د ب أ)

قالت شرطة العاصمة البريطانية اليوم السبت إن ثلاثة مواطنين إيرانيين يعيشون في لندن، تم اتهامهم بموجب قانون الأمن الوطني البريطاني بالانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي، بعد تحقيق قاده ضباط مكافحة الإرهاب.

وتم احتجاز الرجال الثلاثة على ذمة التحقيق ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر اليوم السبت، حسب وكالة (بي.إيه.ميديا) البريطانية اليوم.

وتم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم في الثالث من مايو/أيار وتم اتهام الثلاثة بالانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز الاستخبارات الخارجية الإيراني في الفترة من 14 أغسطس/آب 2024 و16 فبراير/شباط 2025.

وقال قائد الشرطة دومينيك مورفي "تلك اتهامات خطيرة للغاية بموجب قانون الأمن الوطني، والتي جاءت في أعقاب تحقيق معقد للغاية وسريع للغاية".

كانت شرطة العاصمة البريطانية لندن أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري اعتقال خمسة رجال إيرانيين للاشتباه في تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي بمواقع مختلفة في أنحاء إنجلترا

وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية ووسائل إعلام أخرى، بأن السفارة الإسرائيلية التي توجد في كنسينجتون، غرب لندن، عُرف أنها كانت هدفا للمؤامرة المزعومة.

ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقارير التي تربط بين مواطنين إيرانيين وبين مخطط إرهابي مزعوم يستهدف السفارة الإسرائيلية في لندن.