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تركيا: روسيا وأوكرانيا متفقتان بشأن وقف النار لكنهما مختلفتان بشأن كيفيته

05:26 م الخميس 15 مايو 2025

روسيا وأوكرانيا

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إنه سيناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والشركاء الآخرين ملف المفاوضات الروسية الأوكرانية ويأمل التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأكد فيدان، أن روسيا وأوكرانيا متفقتان بشأن وقف إطلاق النار لكنهما مختلفتان بشأن كيفيته، مشيرا إلى أن على موسكو وكييف تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وأوضح فيدان، أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا و"نأمل أن ينجح ذلك".

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغيّب عن الحضور فيما وصل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة فيها.

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روسيا وأوكرانيا تركيا وقف النار
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