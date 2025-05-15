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ترامب: علاقتنا مع السعودية وقطر مميزة ولا يمكن لأحد أن يفسدها

11:35 ص الخميس 15 مايو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه "يمكننا القول إننا جلبنا 10 تريليونات دولار من الاستثمارات للولايات المتحدة في 3 شهور".

وأكد ترامب، أن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية وقطر مميزة ولا يمكن لأحد أن يفسدها، معربا عن شكره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "لأنه قدم لنا الكثير ومن حيث الاستثمار يمكننا أن نتعاون من أجل مصلحة بلدينا".

وأوضح ترامب، أن إعجابه بأناس مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر يجعله يعمل لمدة 20 ساعة في اليوم ويصافح الكثيرين.

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دونالد ترامب السعودية قطر الاستثمارات
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