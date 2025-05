بعدما ضربته.. هندي يتهم زوجته بالتجسس لصالح جماعة مسلحة باكستانية (فيديو)

وكالات

بسبب شجار بينهما وتعديها عليها بالضرب؛ اتهم رجل هندي زوجته بالتجسس لصالح باكستان وإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لجماعة مسلحة باكستانية منذ 2016، وفق ما قالته وسائل إعلام هندية.

ونشر الزوج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه زوجته، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بين المستخدمين الهنود على منصات التواصل.

ورغم مزاعم الزوج، فإنه لا يوجد أي دليل يدعم كلامه حتى الآن.

This is an actual indian couple.



Husband using a domestic dispute over kids to try & get her lynched by "outing" her as a "Pakistani spy" bcz she listened/shared Pak content.



Don't be under any illusion Pakistanis. It's not just Hindutva that's rotten, it's their ENTIRE society pic.twitter.com/KqM71IM6RW