بعدما ضربته.. هندي يتهم زوجته بالتجسس لصالح جماعة مسلحة باكستانية (فيديو)

وكالات

بسبب شجار بينهما وتعديها عليها بالضرب؛ اتهم رجل هندي زوجته بالتجسس لصالح باكستان وإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لجماعة مسلحة باكستانية منذ 2016، وفق ما قالته وسائل إعلام هندية.

ونشر الزوج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه زوجته، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بين المستخدمين الهنود على منصات التواصل.

ورغم مزاعم الزوج، فإنه لا يوجد أي دليل يدعم كلامه حتى الآن.