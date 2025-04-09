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التليفزيون الإيراني: طهران لم تتلقى أي رسالة من أمريكا بشأن احتمال إلغاء زيارة ويتكوف

06:12 م الأربعاء 09 أبريل 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر قوله، إن إيران لم نتلقى أي رسالة من فريق التفاوض الأمريكي بشأن احتمال إلغاء زيارة ويتكوف إلى عمان.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن نشر مثل هذه الأخبار يتم على الأرجح لأهداف إعلامية وسياسية خاصة، وأن إيران تتابع مسار المفاوضات بنهج مسؤول وعقلاني وعلى أساس مصالحها القومية، حسب ما أوضح المصدر في تصريحاته.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن فريق ستيف ويتكوف، ممثل الحكومة الأميركية، أرسل رسائل إلى إيران عبر سلطنة عُمان، طالبًا إجراء مفاوضات مباشرة يوم السبت المقبل.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه في حال لم تُجرَ المحادثات بشكل مباشر، قد يقرر ويتكوف عدم السفر إلى عُمان.

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