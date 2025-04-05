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حاكم كاليفورنيا يتمرد على ترامب ويوجه رسالة للعالم بشأن الرسوم الجمركية

06:39 م السبت 05 أبريل 2025

حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافن نيوسوم

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وكالات
تلوح ولاية كاليفورنيا الأمريكية التنصل من الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو 200 دولة ومنطقة اقتصادية حول العالم بنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و 49%.
وطالبت الولاية دول العالم بما فيها الصين، التى ردت بقوة على قرارات ترامب بفرض رسومًا مضادة بنسبة 34% على السيارات والسلع الأمريكية، باعفائها من أى رسوم جمركية انتقامية أو مضادة للرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكي مؤخراً، وفقًا لما أفاد به موقع "أكسيوس" الأمريكي.
كما أبدى حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافن نيوسوم، استعداده لإقامة وبناء علاقات قوية اقتصاديًا مع دول العالم دون إستثناء.
وقال نيوسوم، في مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس" أمس الجمعة، إن "رسوم دونالد ترامب الجمركية لا تمثل جميع الأمريكيين".

وأشار إلى أن كاليفورنيا، التي وصفها بأنها "ركيزة الاقتصاد الأمريكي والتي تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد"، تهدف إلى الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة حول العالم، و "لا تخشى استخدام قوتها السوقية للتصدي لأكبر زيادة ضريبية في حياتنا".
وتابع: "لقد وجهت إدارتي بالبحث عن فرص جديدة لتوسيع التجارة، وتذكير شركائنا التجاريين حول العالم بأن كاليفورنيا لا تزال شريكًا مستقرًا"، موضحًا أن ولايته مستعدة للتحدث مع شركائها التجاريين العالميين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، لافتًا إلى أن أقل نسبة هي 10%.

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