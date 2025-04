حاكم كاليفورنيا يتمرد على ترامب ويوجه رسالة للعالم بشأن الرسوم الجمركية

وكالات

تلوح ولاية كاليفورنيا الأمريكية التنصل من الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو 200 دولة ومنطقة اقتصادية حول العالم بنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و 49%.

وطالبت الولاية دول العالم بما فيها الصين، التى ردت بقوة على قرارات ترامب بفرض رسومًا مضادة بنسبة 34% على السيارات والسلع الأمريكية، باعفائها من أى رسوم جمركية انتقامية أو مضادة للرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكي مؤخراً، وفقًا لما أفاد به موقع "أكسيوس" الأمريكي.

كما أبدى حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافن نيوسوم، استعداده لإقامة وبناء علاقات قوية اقتصاديًا مع دول العالم دون إستثناء.

وقال نيوسوم، في مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس" أمس الجمعة، إن "رسوم دونالد ترامب الجمركية لا تمثل جميع الأمريكيين".

TO OUR TRADING PARTNERS AROUND THE GLOBE — California is here and ready to talk.



We will not sit idly by during Trump’s tariff war.



We make up 14% of the US GDP. We're the 5th largest economy in the world.



We’re not scared to use our market power to fight back against the… pic.twitter.com/yTfbcWW1sO