نجل زوجين بريطانيين مسجونين في أفغانستان يتواصل مع واشنطن للمساعدة في إطلاق سراحهما

لندن (د ب أ)

قال نجل زوجين بريطانيين مسنين، مسجونين في أفغانستان، إنه "تواصل" مع الحكومة الأمريكية بعد مناشدة أطلقها عبر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في الإفراج عن والديه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



وألقي القبض على والدي جوناثان رينولدز، وهما بيتر رينولدز (79 عامًا) وزوجته باربي (75 عامًا)، بينما كانا عائدين إلى منزلهما في إقليم باميان في وسط أفغانستان في فبراير.



وقال الابن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت، إن الحكومة البريطانية كانت "داعمة للغاية" لأسرته وإنه يتواصل الآن مع الوكالات الحكومية الأمريكية.



وجرى احتجاز والدي رينولدز، إلى جانب فاي هول وهي صديقة أمريكية كانت استأجرت طائرة للسفر معهما، ومترجمًا من شركة "ريبلد" المعنية بتدريب المدربين التي يمتلكها الزوجان.



وقال الابن الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، إنه جرى إطلاق سراح هول الأسبوع الماضي.



وكان الأب والأم أدارا برامج تدريب مدرسية في أفغانستان على مدار 18 عامًا، وظلا في البلاد بعد استيلاء طالبان على الحكم في 2021.



وإثر عودة طالبان إلى الحكم، فرضت الجماعة حظرًا على عمل النساء وتعليم الفتيات اللائي تجاوزن 12 عامًا.