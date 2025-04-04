ألمانيا تطالب إسرائيل باحترام سيادة وسلامة الأراضي السورية

وكالات

علقت وزارة الخارجية الألمانية على الضربات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا فجر الخميس الماضي.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر: "تفيد الأنباء بأن الضربات الإسرائيلية في سوريا تسببت بقتل مدنيين، وتهدد بزعزعة استقرار سوريا أكثر فأكثر".

وتابع وزير شؤون الشرق الأوسط: "نطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا، ومعالجة التهديدات الأمنية بالسبل الدبلوماسية. حيث إن استقرار سوريا يصب في مصلحة المنطقة كلها".

واستشهد تسعة مواطنين سوريين وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا في جنوب سوريا .

وقالت محافظة درعا، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للانباء( سانا ) الخميس: "ارتقى تسعة مدنيين، وأصيب آخرون كحصيلة أولية، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية"، مشيرة إلى أن "هناك استنفاراً وغضباً شعبياً كبيراً بعد هذه المجزرة، وخصوصاً في ظل توغل قوات الاحتلال لأول مرة إلى هذا العمق".

وأشارت الوكالة إلى أن "طيران الاحتلال شن الليلة الماضية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء سوريا، أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين".