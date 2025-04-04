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الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر

03:36 م الجمعة 04 أبريل 2025

الحوثيين

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، أن القوات التابعة للجماعة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري إس ترومان" في البحر الأحمر، في عملية قال إنها استمرت لساعات.

وأضاف سريع، في بيان متلفز مساء اليوم، أن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية ترومان وعدداً من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنحة"، دون أن يقدم تفاصيل عن حجم الخسائر أو نتائج العملية.

ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أي تعليق فوري على هذا الإعلان.


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الحوثيين البحر الأحمر جماعة أنصار الله ترومان
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