الاحتلال يوسّع عملياته البرية شمال غزة واستمرار المجازر جنوبًا

وكالات:

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يوسّع نشاطه البري في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي يضغط باتجاه تنفيذ هجوم بري واسع، بهدف القضاء الكامل على حركة حماس، وهو مستعد لنشر قوات كافية لاحتلال القطاع "إلى أجل غير مسمى"، بحسب المصدر، قبل النظر في أي حلول سياسية.

ومن جانبه، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بتصعيد الحرب وتنفيذ مخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس الماضي 1066 شهيدًا، إلى جانب 2597 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي تطور ميداني جديد، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 11 فلسطينيًا فجر اليوم نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوب قطاع غزة.

وعلى الصعيد الإنساني، وصف مدير المستشفى المعمداني في غزة الوضع بـ"الكارثي"، مؤكدًا للجزيرة أن المجازر المتتالية أدت إلى انهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع.

وأضاف: "نناشد الجهات المعنية الضغط لفتح المعابر، فلا يوجد سوى جهاز تصوير طبقي واحد، في حين نحتاج إلى عشرات لمواكبة الحالات".