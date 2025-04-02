أربعة أشخاص يواجهون الترحيل من ألمانيا بعد مظاهرة مؤيدة لفلسطين

أربعة أشخاص يواجهون الترحيل من ألمانيا بعد مظاهرة

برلين (د ب أ)

يواجه ثلاثة مواطنين بالاتحاد الأوروبي ومواطن أمريكي الطرد من ألمانيا بعد المشاركة في احتجاجات مؤيدة لفلسطين اتخذت منحى عنيفًا في برلين.

وأصدر مكتب الهجرة بولاية برلين، أوامر ترحيل ضدهم في مارس الماضي "فيما يتعلق بوقائع في جامعة برلين الحرة في 17 أكتوبر 2024"، حسبما ذكرت حكومة ولاية برلين في رد على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويعتزم الأشخاص الأربعة، وهم أيرلنديان اثنان وبولندي وأمريكي، الطعن على القرار في محاكم برلين.

و أقاموا دعاوى قضائية ويسعون إلى الحصول على حكم مؤقت لوقف أوامر الترحيل. وبحسب متحدث باسم المحكمة لم يتضح موعد بت القضاة في المسألة.

وأوضح المتحدث أنه "طالما لم يصدر قرار بشأن التنفيذ العاجل، فليس مطلوبًا منهم أن يغادروا".