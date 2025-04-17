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مسؤولة أمريكية تعلن فرض رسوم على بكين وهي ترتدي ملابس صينية

01:56 م الخميس 17 أبريل 2025

كارولين ليفات

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وكالات

نشر القنصل العام الصيني في إندونيسيا منشورًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أشار فيه إلى أن أحد الموظفين الصينيين لاحظ أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، كانت ترتدي ملابس من إنتاج شركة يعمل بها الموظف الصيني.

وجاء هذا التعليق في سياق إحاطة صحفية عقدتها ليفات بتاريخ 31 يناير الماضي، أعلنت خلالها فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من الصين وكندا والمكسيك.

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