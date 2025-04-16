عراقجي: حق طهران في التخصيب غير قابل للتفاوض في المحادثات مع واشنطن

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن حق طهران في التخصيب "غير قابل للتفاوض" في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد قال أول أمس الاثنين، إن المحادثات مع إيران ستركز في المستقبل على التحقق من برنامجها النووي، دون أن يصل إلى حد دعوته لطهران إلى تفكيكه بالكامل.

وذكر ويتكوف، في حديثه لقناة "فوكس نيوز"، أن المحادثات مع الإيرانيين ستركز بشكل كبير على نقطتين أساسيتين. الأولى هي التحقق من تخصيب اليورانيوم، "وفي نهاية المطاف، التحقق من التسلح، وهذا يشمل الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك، ويشمل ذلك وسائل إطلاق القنبلة".

وفي 12 أبريل الجاري، استضافت العاصمة العُمانية مسقط محادثات غير مباشرة بين الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والوفد الأمريكي، برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأشاد الجانبان بأن المحادثات جرت في أجواء "إيجابية وبنّاءة"، واتفقا على مواصلتها. ومن المقرر عقد الجولة الثانية من هذه المحادثات في 19 أبريل الجاري.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر، بأن الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مسألة مكان عقد الجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن "قيد المناقشة"، مؤكدًا أن سلطنة عُمان ستظل وسيطًا بين الطرفين، ولكن المحادثات نفسها قد يتم نقلها إلى مكان آخر.