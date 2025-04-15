ماكرون: أكدت لنتنياهو مجددًا دعم فرنسا لأمن إسرائيل

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه جدد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعم بلاده لأمن إسرائيل وشعبها، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح جميع "الأسرى"، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس.

وأوضح ماكرون، أن "إطلاق سراح الأسرى ظل دائمًا في صدارة أولويات فرنسا، إلى جانب نزع سلاح حماس"، معربًا عن التزام باريس بأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات.

وفي الوقت ذاته، دعا الرئيس الفرنسي إلى فتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن ذلك يشكل "ضرورة حيوية للسكان المدنيين في قطاع غزة"، الذين يعانون من وضع إنساني بالغ الصعوبة.

وأضاف ماكرون: "المحنة التي يعيشها السكان المدنيون في غزة يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى الأوضاع الكارثية الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية والحصار المفروض على القطاع منذ أشهر.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رفضه إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن ذلك سيشكل "مكافأة كبيرة للإرهاب" على حد تعبيره، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا، قال فيه إن رئيس الوزراء أبلغ ماكرون أن "أي دولة فلسطينية ستكون قاعدة للإرهاب الإيراني على مقربة من المدن الإسرائيلية"، مضيفًا أن "غالبية الإسرائيليين يعارضون هذه الخطوة، وهي سياسة ثابتة لحكومته منذ سنوات".

كما أشار نتنياهو إلى أن "أي مسؤول فلسطيني، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، لم يُدن هجوم 7 أكتوبر"، واتهم السلطة بتلقّي تعليمات "لتدمير إسرائيل" وتقديم "مكافآت مالية لقتلة اليهود"، بحسب تعبيره.