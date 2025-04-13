جيش الاحتلال يزعم استهداف مركز قيادة لحماس في دير البلح

(وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مركز قيادة تابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، قائلًا إن عدد كبير من عناصر الحركة كانوا يعملون فيه.

وادعت قوات الاحتلال أن هذا المركز كان يشكل نقطة انطلاق لخطط حماس لتنفيذ هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، تمت الإشارة إلى أن الهجوم تم باستخدام الأسلحة الدقيقة والمراقبة الجوية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم هجوما استهدف مبنى تابعا لبلدية دير البلح وسط قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين.