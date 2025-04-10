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مسؤولون إسرائيليون: الجيش دمّر 25% فقط من الأنفاق بغزة

10:38 ص الخميس 10 أبريل 2025

غزة

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 25% فقط من الأنفاق في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن تقديرات أمنية إسرائيلية، إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تتجنب القتال في الأنفاق وتركز على تصنيع العبوات الناسفة.

وأوضحت التقديرات الإسرائيلية، أن حماس تمتنع عن إرسال مقاتلين إلى الأنفاق لأن بعضها يقع حاليا تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن حركة المقاومة الفلسطينية نجحت في تجنيد شباب جدد يقدر عددهم بنحو 40 ألفا.

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غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي
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