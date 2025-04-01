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رئيس بلدية دوما: أكثر من 300 مستوطن هاجموا القرية وأحرقوا منازل ومركبات

06:55 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

مستوطنون إسرائيليون

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وكالات

قال رئيس بلدية دوما، سليمان حسن دوابشة، إن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا القرية، وأطلقوا الرصاص الحي، وأضرموا النيران في منازل ومركبات فلسطينية.

وأضاف أن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، مشيرًا إلى إحراق أكثر من خمس مركبات خلال الهجوم.

وأوضح أن جيش الاحتلال قام بحماية المستوطنين، بينما أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح تتراوح بين المتوسطة والخفيفة.

واتهم دوابشة حكومة الاحتلال بالتحريض على شن المزيد من الهجمات ضد الفلسطينيين.

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المستوطنين رئيس بلدية دوما جيش الاحتلال
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