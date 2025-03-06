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بسبب تصريحاته عن ترامب.. نيوزيلندا تقيل سفيرها في لندن

11:38 م الخميس 06 مارس 2025

نيوزيلندا

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وكالات

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الخميس، أنها أقالت سفيرها في لندن بسبب إدلائه بتصريحات "مخيبة للآمال" عبر تشكيكه علانية بمدى فهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للأحداث التاريخية.

والثلاثاء، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الهجوم الروسي لأوكرانيا، تساءل السفير، فيل جوف، عما إذا كان ترامب "يفهم التاريخ حقا".

وقارن السفير أيضا بين مفاوضات السلام التي يسعى ترامب لإطلاقها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا واتفاقية ميونيخ التي أُبرمت في 1938 وسمحت لألمانيا النازية بضم أجزاء من تشيكوسلوفاكيا (دولة سابقة).

وخلال المائدة المستديرة التي عُقدت في تشاتام هاوس في لندن، قال السفير "كنت أعيد قراءة خطاب (وينستون) تشرشل أمام مجلس العموم في عام 1938، بعد اتفاق ميونيخ".

وأضاف أن تشرشل "التفت يومها إلى رئيس الوزراء يومذاك، نيفيل تشامبرلين، وقال له: لقد كان أمامك أن تختار بين الحرب والعار. لقد اخترت العار وستخوض الحرب".

وتابع السفير النيوزيلندي "لقد أعاد الرئيس ترامب وضع تمثال نصفي لتشرشل في مكتبه، لكن هل تعتقدون أنه يفهم التاريخ حقا؟".

وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، إن هذه التعليقات "مخيبة للآمال كثيرا".

وأضاف أن ما صدر عن السفير "لا يمثل آراء الحكومة النيوزيلندية" ويجعل بقاءه "في منصبه بلندن غير مقبول".

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