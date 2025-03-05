رسائل نصية غامضة في سوريا تحمل توقيع "إسرائيل".. ماذا جاء فيها؟

(وكالات)

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل نصية قصيرة وصلت إلى بعض الهواتف في البلاد من جهة تدّعي أنها تابعة للجيش الإسرائيلي. إحدى هذه الرسائل، التي وردت من حساب يحمل اسم "Israel" ولا يمكن الرد عليها، تضمنت تحذيرًا لأهالي ريف حمص الغربي جاء فيه: "ابتعدوا عن أماكن تجمع إرهابيي النصرة".



جاءت هذه الرسائل بعد تقارير عن وقوع هزة أرضية بقوة 2.2 درجة في مدينة حمص، وسط سوريا. وربط ناشطون بين تلقي هذه التحذيرات ورسائل أخرى مشابهة بحدوث دوي انفجار ضخم في المنطقة، يُرجّح أنه ناجم عن قصف أو عمل عسكري.



إحدى الرسائل الأخرى التي وردت من المصدر نفسه ذكرت: "الإرهاب لا وطن ولا دين له، الاعتداءات الإرهابية تطل برأسها عليكم، ومن واجبنا الوقوف معكم في وجه الإرهاب الإسلامي المتطرف.. الزموا بيوتكم." بينما تضمنت رسالة أخرى: "سوريا بلد عريق لا ينبغي أن يحكمها الإرهاب."

كما وصلت رسائل مشابهة إلى مناطق سورية أخرى، من بينها رسالة موجهة إلى "أهلنا في الساحل"، تحذّرهم من الاقتراب من تجمعات وصفتها بـ"المخربين"، مُذيلة بعبارة (جيش الدفاع الإسرائيلي). وجاء في رسالة أخرى: "ما جرى هو البداية.. سوف نخبركم بالأماكن الآمنة خلال الأيام القادمة".