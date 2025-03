ترامب يكرّم طفلًا ناجيًا من السرطان.. ويعينه في جهاز الخدمة السرية (فيديو)

(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس عن تعيين طفل ناجٍ من سرطان الدماغ في جهاز الخدمة السرية.

ويبلغ الطفل الذي يدعى دي.جيه دانيال، من العمر 13 عامًا، وكان قد جلس بجانب والده مرتديًا زي شرطة هيوستن، ليصبح بطل اللحظة عندما كشف ترامب عن قصته المؤثرة.

وقال ترامب، إن دي.جيه كان يحلم منذ صغره بأن يصبح ضابط شرطة، لكن حلمه كاد أن يتلاشى عندما شُخص بإصابته بسرطان الدماغ عام 2018، حيث قدر الأطباء حينها أنه لن يعيش لأكثر من خمسة أشهر. لكن الصبي تحدى التوقعات، وبقي على قيد الحياة رغم مرور أكثر من ست سنوات على تشخيصه.

Democrats refused to stand or clap for a little boy

that is fighting cancer. The Democrat Party is truly the party of evil.



President Trump honored a 13-year-old boy who was diagnosed with brain cancer six years ago. Initially given only five months to live, the boy defied… pic.twitter.com/R4fJk9Z2Ot