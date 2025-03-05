إعلان

ترامب يكرّم طفلًا ناجيًا من السرطان.. ويعينه في جهاز الخدمة السرية (فيديو)

11:19 ص الأربعاء 05 مارس 2025

تعيين طفل في جهاز الخدمة السرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس عن تعيين طفل ناجٍ من سرطان الدماغ في جهاز الخدمة السرية.

ويبلغ الطفل الذي يدعى دي.جيه دانيال، من العمر 13 عامًا، وكان قد جلس بجانب والده مرتديًا زي شرطة هيوستن، ليصبح بطل اللحظة عندما كشف ترامب عن قصته المؤثرة.

وقال ترامب، إن دي.جيه كان يحلم منذ صغره بأن يصبح ضابط شرطة، لكن حلمه كاد أن يتلاشى عندما شُخص بإصابته بسرطان الدماغ عام 2018، حيث قدر الأطباء حينها أنه لن يعيش لأكثر من خمسة أشهر. لكن الصبي تحدى التوقعات، وبقي على قيد الحياة رغم مرور أكثر من ست سنوات على تشخيصه.

وتابع ترامب، أمام الحضور أن دي.جيه تم تعيينه كضابط فخري لإنفاذ القانون في مناسبات عديدة، مشيرًا إلى أن أقسام الشرطة في أنحاء البلاد أحبته واحتفت به. لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، إذ فاجأ الجميع بإعلانه منح الصبي "أعظم شرف على الإطلاق"، بتعيينه رسميًا كعميل في جهاز الخدمة السرية الأميركي.

ودعا ترامب مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، إلى تسليم دي.جيه بطاقة الاعتماد الخاصة به في الجهاز الأمني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعيين طفل في جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب طفل ناجٍ من سرطان الدماغ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| ترفع الضغط والسكر.. 3 مشروبات احذر تناولها على السحور