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الفاتيكان يكشف مستجدات الوضع الصحي للبابا فرانسيس

03:13 م الثلاثاء 04 مارس 2025

البابا فرنسيس

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الفاتيكان - (أ ب)

قال الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، إن حالة البابا فرنسيس الأول استقرت بما فيه الكفاية بعد أزمتين تنفسيتين مر بهما بحيث لم يعد بحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي ، وإنما هو بحاجة فقط إلى أكسجين إضافي عالي التدفق.

وقال الفاتيكان إن البابا 88 عاما، استيقظ واستأنف العلاج الطبيعي لجهازه التنفسي بعد نومه طوال الليل .

وأضاف الفاتيكان إنه اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ، لم يعد فرنسيس بحاجة إلى وضع قناع التنفس الصناعي غير الجراحي الذي يغطي انفه وفمه والذي يضخ الأكسجين إلى رئتيه.

واضطر البابا إلى استئناف استخدام القناع أمس الاثنين، بعد تعرضه لأزمة تنفسية تطلبت من الأطباء استخراج كميات "كبيرة" من المخاط من رئتيه.

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