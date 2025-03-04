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الكرملين: تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا يجب أن يتضمن رفع العقوبات

12:02 م الثلاثاء 04 مارس 2025

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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وكالات

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنّ "روسيا ترحّب بأي جهود لحل الصراع في أوكرانيا"، معتبرًا أنّ "وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد يدفع نظام كييف نحو عملية السلام"، مضيفًا "أوكرانيا حصلت على الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة".

ولفت إلى أنّ "العلاقات الروسية الأمريكية بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي الناتج عن العقوبات"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ روسيا ترحّب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في إحلال السلام في أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى أنّ "الكرملين لم يسمع أي تصريحات رسمية حول إمكانية رفع جزئي للعقوبات الأمريكية ضد روسيا"، مشددًا على أنّ "تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يتضمن رفع العقوبات".

وتأتي هذه التصريحات بعد مباحثات أمريكية روسية عقدت في الرياض واسطنبول تناولت العلاقات الثنائية، إضافة إلى مسألة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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الكرملين دميتري بيسكوف روسيا
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