مسؤول قطري: ليست أول مرة نتعرض فيها لتشويه ممن لا يريدون وقف الحرب

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالحكومة القطرية، الاثنين، إنها ليست أول مرة تتعرض فيها الدوحة لتشويه ممن لا يريدون وقف الصراع أو عودة الأسرى.

وأكد المسؤول القطري، أن الدوحة ستواصل جهود الوساطة بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، مشددا على أنها لن تسمح للساعين عمدا لإفشال المفاوضات وإطالة الصراع بتشتيتها أو ردعها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر محاكمته مبكرا للرد على أسئلة للشرطة بقضية تتعلق بمساعديه.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن نتنياهو غير مشتبه به في اتهام مساعدين له بتسريب معلومات وتلقي أموال قطرية.

وفي وقت سابق من اليوم، مثَل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة 20 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم تتعلق بالفساد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيليين تظاهروا خارج المحكمة تزامنا مع الجلسة التي يدلي خلالها نتنياهو بشهادته بشأن التهم الموجهة إليه في قضايا فساد.