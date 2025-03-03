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ترامب يبحث احتمال تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

11:15 م الإثنين 03 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

كشف موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أمريكي قوله، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع كبار مساعديه لمناقشة احتمال تعليق المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

ووفقًا للموقع، فقد كثّف ترامب وحلفاؤه الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب لقائهما الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي.

وأشار التقرير إلى أن تعليق المساعدات العسكرية قد يؤثر سلبًا على قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، ويضعف موقفها التفاوضي، في ظل دفع ترامب باتجاه محادثات السلام.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من نائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، بحسب مصادر الموقع.

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دونالد ترامب أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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