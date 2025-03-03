المتحدث باسم جوتيريش: توقف المساعدات لغزة سيؤدي لعواقب مدمرة

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إغلاق معابر كرم أبو سالم وإيريز وزكيم يعني أن المساعدات الحيوية لقطاع غزة لم يتم تسليمها بعد.

وأشار إلى أن أسعار الدقيق والخضراوات تضاعفت بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، مؤكدًا أن توقف المساعدات لغزة سيؤدي لعواقب مدمرة على الأسر التي تكافح للبقاء على قيد الحياة.

ويأتي ذلك تعليقًا على إعلان إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قررنا وقف إدخال المساعدات لغزة وخطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال.

وتابع إنه: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق خطة ترامب لتهجير سكانها.

ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع العراقيل، مؤكدا رفضه بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتماده سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدما في الاتفاق.