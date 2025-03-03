بالفيديو.. اشتباكات عنيفة داخل الكنيست الإسرائيلي بعد منع محتجين من الدخول

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع اشتباكات داخل الكنيست الإسرائيلي بعدما منع الحرس عائلات الأسرى الإسرائيليين من الصعود إلى شرفة الزوار في قاعة الجلسات.

وتابعت وسائل الإعلام العبرية. أن الاشتباكات اندلعت بقوة بين عائلات الأسرى والأمن داخل مبنى الكنيست. أثناء محاولتهم الدخول حيث تتم مناقشة تشكيل لجنة للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر.

مشاهد جديدة.. مــواجــهـــات عنيفة في الكنيست الإسرائيلي بين عناصر أمن الاحتلال وعشرات المستوطنين المطالبين بلجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023 pic.twitter.com/kzNxZaifFG — خبرني - khaberni (@khaberni) March 3, 2025

وجددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، التأكيد على مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقالت عائلات الأسرى، "لن نسمح لأحد بالتهرب من مسؤولياته إزاء تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر".

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميًا، أول أمس السبت، والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.