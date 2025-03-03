معاريف عن خطة إعمار غزة وتدريب الشرطة الفلسطينية: "هل تعد مصر فخًا لإسرائيل؟"

القاهرة- مصراوي:

اعتبرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن خطة مصر المكونة من ثلاث مراحل لإعادة إعمار قطاع غزة، دون إجبار سكان القطاع على مغادرته، مع تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لنشرهم في القطاع، "فخ تجهزه مصر لإسرائيل".

وقالت الصحيفة العبرية، إن مصر تدعو إلى إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لنقل الفلسطينيين خلال فترة التعافي الأولية، والتي ستستمر ستة أشهر.

وتتضمن الخطة تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لنشرهم في قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، هذا الإجراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى، في القاهرة، حسب ما أوردته صحيفة معاريف.

وخلال المؤتمر أكد عبد العاطي أن هناك توافقًا واسعًا بين مصر والحكومة الفلسطينية بشأن الترتيبات الأمنية والحكومية في غزة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الخطة المصرية تقترح إنشاء حكومة فلسطينية جديدة، غير تابعة لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية الحالية، للإشراف على جهود إعادة الإعمار.

كما أوضحت "معاريف" أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع دول عربية أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، لتنفيذ هذه الخطة.

وأكدت الصحيفة أن مصر تسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ هذه الخطة.

وتشمل المرحلة الأولى من الخطة المصرية إنشاء ثلاث "مناطق آمنة" داخل غزة، حيث يمكن للفلسطينيين الإقامة مؤقتًا أثناء إزالة الأنقاض واستعادة البنية التحتية، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 20 شركة مصرية وأجنبية في هذه الجهود.

بينما تتضمن المرحلة الثانية (إعادة الإعمار – 3 إلى 5 سنوات)، عقد مؤتمر دولي لجمع التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وتوفير دعم مالي يقدر بـ 20 مليار دولار من دول الخليج والدول العربية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

والمرحلة الثالثة (المسار السياسي – التمهيد لحل الدولتين)، تتضمن إطلاق حوار سياسي لتعزيز حل الدولتين، دعم جهود تحقيق استقرار دائم وضمان حقوق الفلسطينيين.