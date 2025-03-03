إعلان

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

10:44 ص الإثنين 03 مارس 2025

الجيش الأردني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عمان - (د ب أ)

أحبطت قوات المنطقة العسكرية الجنوبية الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة من الجهة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) عن مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربى قوله إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكّد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، والحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء المجتمع الأردني والتأثير على الأمن الوطني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأردني تهريب مواد مخدرة طائرة مسيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات