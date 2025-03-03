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زيلينسكي: استبدالي لن يكون "سهلًا"

10:39 ص الإثنين 03 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن استبداله لن يكون "سهلًا"، في وقت ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برحيله بسبب رفضه الرضوخ لمطالب موسكو.

وأضاف زيلينسكي، الذي لم يخلع ملابسه العسكرية منذ الاجتياح الروسي لبلاده في فبراير 2022، للصحافة في لندن: "نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة".

والأسبوع الماضي، اتهم ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور"، نظرا إلى عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أوكرانيا وأرجئت بسبب الحرب.

وأضاف زيلينسكي: "لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات. بل سيتعين أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء".

وذكّر الرئيس الأوكراني الذي يسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده في حال وقف إطلاق النار، بأنه سبق أن عرض استقالته في مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال مساء الأحد: "إذا كان هناك حلف شمال الأطلسي وكانت هناك نهاية للحرب، فهذا يعني أنني أنجزت مهمتي".

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة الأحد في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بفعل المزيد من أجل الأمن في أوروبا وبتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توفر دعم قوي من الولايات المتحدة، عقب المشادة الكلامية الحادة بين ترامب وزيلينسكي.

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فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا دونالد ترامب
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