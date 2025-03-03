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اليمن يحذر إسرائيل من استئناف الحرب على غزة: يافا ستكون تحت النار

10:36 ص الإثنين 03 مارس 2025

جماعة الحوثي

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صنعاء - (د ب أ)

قال القيادي بحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن نصر الدين عامر، اليوم الاثنين، إن "عودة الاحتلال الإسرائيلي للحرب على غزة، تعني عودة العمليات العسكرية اليمنية بشكل كامل".

وقال عامر، في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء الفلسطينية، "على العدو الإسرائيلي أن يدرك بأن عودة العدوان على غزة يعني عودة العمليات اليمنية بشكل كامل وعودة يافا المحتلة وكل الأراضي المحتلة إلى تلقي الضربات من اليمن".

وتابع :"التوجيهات صدرت بذلك من القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي على شاشات التلفزة والقوات المسلحة اليمنية على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد".

وحول طبيعة الرد اليمني، علّق عامر :"لا يمكن الحديث عن شكل التصعيد من الآن ولكن أدناه أن تكون يافا تحت النار".

وشدد القيادي اليمني على أن "إسناد اليمن مربوط بأي عدوان إسرائيلي على غزة بغض النظر عن حجم الإسناد الأمريكي".

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الحوثيين اليمن إسرائيل الحرب على غزة
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