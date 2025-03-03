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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

02:57 ص الإثنين 03 مارس 2025

اتفاق وقف إطلاق النار

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وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني: "إن وقف إطلاق النار الدائم سيساهم في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مع ضمان الشروط اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة. جميع الأطراف تتحمل المسؤولية السياسية عن تحقيق ذلك".

وأكد على دعوته لتوفير وصول كامل وسريع وآمن وغير معرقل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين، وللسماح للعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فعال وآمن داخل غزة وتسهيل عملهم، وفق المتحدث نفسه.

وصباح الأحد، أعلنت إسرائيل وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في ضوء رفض حركة حماس قبول إطار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المحادثات، فيما لاقى هذا القرار إدانات واسعة من دول عربية، وفقا لروسيا اليوم.

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