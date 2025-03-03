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زيلينسكي: إذا دُعيت لواشنطن لحل مشاكل حقيقية فكل الاحترام للأمريكيين وترامب

01:06 ص الإثنين 03 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف ما زالت مستعدة للتوقيع على اتفاق بشأن المعادن مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد على المساعدات الأمريكية ووقفها لن يساعد إلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي، إن أي "حديث مع شركائنا هو فرصة حتى نفهم موقف بعضنا البعض"، مؤكدا أنه إذا تم دعوته للولايات المتحدة لحل مشاكل حقيقة فكل الاحترام للأمريكيين وللحزبين وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح زيلينسكي، أنه شروطه كما هي والولايات المتحدة هي من تحتاج بعض الوقت، مشددا على أن من المهم أن تُسمع وجهة النظر الأوكرانية وأنه يريد السلام أكثر من أي طرف آخر.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أفضل ضمان لأمن أوكرانيا هو انضمامها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، موضحا أن واشنطن لا تدعم هذا الحل، مضيفا "ضمانات الأمن يجب أن تؤكد أن هذه الحرب لن تعود إذا توقفت".

ولفت زيلينسكي، إلى أنه يجب ألا تبقى لبوتين أي فرصة للعودة لما يفعله بأوكرانيا وشعبها.

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زيلينسكي الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة بوتين ترامب حلف شمال الأطلسي
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