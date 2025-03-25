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أكسيوس: نتنياهو يقترح نقل التحقيق في قضية الأموال القطرية إلى الشرطة الإسرائيلية

10:17 م الثلاثاء 25 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقترح في الرد الكتابي المقدم للمحكمة العليا نقل التحقيق في قضية الأموال القطرية إلى الشرطة الإسرائيلية.

وفي 19 مارس الجاري، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترفون بأن قطر دفعت أموالًا لأشخاص بمكتبه، ويبقى التحقق مما يعرفه نتنياهو".

ومن جانبه، نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهام لابيد، قائلًا إن "الأنباء التي تتحدث عن تحويل أموال من قطر عارية عن الصحة".

وأشار إلى أن قسم التحقيقات بالشرطة الإسرائيلية أوضح للمستشارة القانونية للحكومة أنه لا يفهم المخالفة التي يحقق فيها بشأن قطر.

وأضاف ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، "الخبر الكاذب الجديد محاولة بائسة لاختراع تبرير لا أساس له لمخالفة غير موجودة"، مشيرًا إلى أن "مكتب رئيس الحكومة لم يرتب دفعات لأي شخص وكل دفعة في مكتب حكومي تتم وفقًا للقانون".

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