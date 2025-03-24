"أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسرى إسرائيليين (فيديو)

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مقطع فيديو جديد لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، بعنوان "أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".

وظهر في مقطع الفيديو المصور، أسيران إسرائيليان وهم يوجهان رسالة لحكومة الاحتلال، قائلين إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلنا. بعد إغلاق المعابر لم يكن هناك طعام والوضع كان صعبًا ولا يوجد مكان آمن".

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كَتَائِبُ الشَّهِيدِ عَزُّ الدِّينِ الْقَسَّامِ تَنْشُرُ رسالة أسيرين لديها

بعنوان "أخبرهم يا أوهاد"!

תגיד להם, אוהד !

أخبرهم يا أوهاد !

Tell them, Ohad!



الوقت ينفد...

הזמן אוזל..

Time Is Running Out... pic.twitter.com/cmb0jjsePC — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 24, 2025

وقال أحد الأسرى الإسرائيليين، "حتى الأمس كان لي اسم وهوية ولدى أمل. اليوم أنا مجرد رقم".

وأضاف: "نحن نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا قول ذلك، وأن مقطع الفيديو ليس الهدف منه الحرب النفسية، لكن نحن توسلنا أن يسمع صوتنا. الرجاء منكم أن تسمعوا صوتنا".

وتابع الأسير الإسرائيلي، أن "مقاتلي حماس كان عندهم اهتمام لتوفير لكل ما نحتاجه وما نطلبه".

وحذر من أن قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة "من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا. كفى أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتكميم الأفواه".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي.