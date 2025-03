"أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسرى إسرائيليين (فيديو)

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مقطع فيديو جديد لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، بعنوان "أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".

وظهر في مقطع الفيديو المصور، أسيران إسرائيليان وهم يوجهان رسالة لحكومة الاحتلال، قائلين إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلنا. بعد إغلاق المعابر لم يكن هناك طعام والوضع كان صعبًا ولا يوجد مكان آمن".

كَتَائِبُ الشَّهِيدِ عَزُّ الدِّينِ الْقَسَّامِ تَنْشُرُ رسالة أسيرين لديها

بعنوان "أخبرهم يا أوهاد"!

תגיד להם, אוהד !

أخبرهم يا أوهاد !

Tell them, Ohad!



الوقت ينفد...

הזמן אוזל..

