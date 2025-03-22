مسؤولون مطلعون: انهارت الثقة بين أمريكا وحلفائها بعد تولي ترامب السلطة

وكالات

أفادت وكالة "بلومبرج"، بأن تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدبلوماسية الأمريكية يترك العديد من الحلفاء في حيرة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي، قوله إن "التواصل مع نظرائنا الأمريكيين بشأن دبلوماسية المناخ انهار تمامًا".

وقال مسؤولون مطلعون للوكالة ذاتها، إن "هناك انهيار واسع في الثقة بين واشنطن وحلفائها بعد تولي ترامب السلطة"، مشيرين إلى أن حلفاء تقليديين يفكرون في مراجعة موقفهم من تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون، "لم يعد ممكنًا الاعتماد على السرية بين وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن قضايا حساسة كغزة وإسرائيل".