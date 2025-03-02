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مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية

08:49 ص الأحد 02 مارس 2025

وزارة الخارجية المصرية

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أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، عن رفضها لأي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق بما في ذلك السعى نحو تشكيل حكومة سودانية موازية، الأمر الذي يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتطالب جمهورية مصر العربية كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

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