بالفيديو.. تمساح يلتهم امرأة في نهر بإندونيسيا

وكالات

لقيت تارتي كولينغسوسو، البالغة من العمر 43 عامًا، حتفها بعد أن هاجمها تمساح ضخم في نهر "إير بياك" بإندونيسيا أثناء جمعها السبانخ المائية.

وكانت تارتي تجمع النباتات مع صديقاتها، قام التمساح بالانقضاض عليها وسحبها تحت الماء، وعلى الرغم من محاولات صديقاتها إنقاذها، إلا أن التمساح تمكن من انتزاعها وأخذها بعيدًا.

تم الإبلاغ عن الحادث بعد أن هربت صديقاتها إلى قريتهن لإبلاغ السلطات. وعندما وصل رجال الإنقاذ، كانت تارتي قد فارقت الحياة.

الفيديو الذي وثق الحادث أظهر التمساح يسبح بالقرب من الشاطئ ممسكًا بجثة الضحية، مما أثار صدمة لدى المتفرجين. بعد حوالي ساعتين من الحادث، تمكن السكان المحليون من انتشال الجثة.

إندونيسيا تشهد أكبر عدد من هجمات التماسيح المالحة في العالم، حيث تُسجل نحو 1000 هجوم سنويًا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 450 شخصًا حتى عام 2023.