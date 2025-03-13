هجوم إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيًا في دمشق

(وكالات)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت، عدوانًا جويًا استهدف مبنى سكنيًا في منطقة مشروع دمر بالعاصمة السورية دمشق.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية عن حجم الأضرار البشرية أو المادية الناجمة عن الهجوم.

يأتي ذلك في إطار شن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عدة داخل الأراضي السورية، وذلك بعد تولي الحكومة السورية الجديدة لإدارة البلاد برئاسة أحمد الشرع.

ومنذ تولي الحكومة الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، استولت تل أبيب على المنطقة العازلة مع سوريا كما سيطرت على جبل الشيخ، مشيرة إلى تهديدات تمثلها الإدارة الجديدة.