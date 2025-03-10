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أنباء عن عقد قمة بين ترامب ونظيره الصيني يونيو المقبل

10:01 م الإثنين 10 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة والصين تجريان مناقشات أولية لعقد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القمة قد تُعقد في الولايات المتحدة بمناسبة عيد ميلاد أحد الزعيمين، وتُسمى "قمة عيد الميلاد".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين تصعيدًا، حيث تكثف إدارة ترامب فرض التعريفات والإجراءات التجارية ضد الصين لتعزيز موقفها التفاوضي.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قمة بين ترامب والرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جين بينج
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