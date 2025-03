بسبب ملابسه.. زيلينسكي يواجه سؤالًا محرجًا من صحفي أمريكي وترامب يتدخل (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

خلال اللقاء المحتدم الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة، تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لسؤال محرج من أحد الصحفيين الأمريكيين حول ما إذا كان لا يمتلك بدلة رسمية.

وقال صحفي أمريكي: الرئيس زيلينسكي، لماذا لا ترتدي بدلة رسمية؟ ألا تمتلك واحدة؟ الشعب الأمريكي يجد مشكلة بعدم ارتدائك بدلة رسمية خلال وجودك في أهم الأماكن الرسمية في الولايات المتحدة".

ورد زيلينسكي: "هل لديك مشكلة في ذلك؟ سأبقى أرتدي هذا الزي المدني حتى انتهاء الحرب"، مضيفًا في لهجة لا تخلو من السخرية: "ربما لاحقا سأرتدي بدلة مثل التي ترتديها أنت، ربما أفضل من التي ترتديها، وربما واحدة أقل تكلفة"، ليرد عليه الصحفي: "هذا سيكون أفضل".

"Why don't you wear a suit... Do you own a suit?" A lot of Americans have a problem with you not respecting the dignity of the office."



Zelensky: I will wear something like yours when the war is finished. pic.twitter.com/yxXbpRancs