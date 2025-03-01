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بسبب ملابسه.. زيلينسكي يواجه سؤالًا محرجًا من صحفي أمريكي وترامب يتدخل (فيديو)

12:48 م السبت 01 مارس 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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القاهرة- مصراوي:

خلال اللقاء المحتدم الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة، تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لسؤال محرج من أحد الصحفيين الأمريكيين حول ما إذا كان لا يمتلك بدلة رسمية.

وقال صحفي أمريكي: الرئيس زيلينسكي، لماذا لا ترتدي بدلة رسمية؟ ألا تمتلك واحدة؟ الشعب الأمريكي يجد مشكلة بعدم ارتدائك بدلة رسمية خلال وجودك في أهم الأماكن الرسمية في الولايات المتحدة".

ورد زيلينسكي: "هل لديك مشكلة في ذلك؟ سأبقى أرتدي هذا الزي المدني حتى انتهاء الحرب"، مضيفًا في لهجة لا تخلو من السخرية: "ربما لاحقا سأرتدي بدلة مثل التي ترتديها أنت، ربما أفضل من التي ترتديها، وربما واحدة أقل تكلفة"، ليرد عليه الصحفي: "هذا سيكون أفضل".

وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال، إنه يحب زي زيلينسكي، برغم سؤال الصحفي، ليرد زيلينسكي: "أريد الرد على الأسئلة الجادة فقط".

وشهد اللقاء الأول بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني مواجهة ساخنة، إذ وجّه الرئيس ترامب إهانات غير مسبوقة لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعهما في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة، والذي شهد أجواء متوترة، حيث تحوّل اللقاء إلى مواجهة حادة.

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