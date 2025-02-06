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أطباء بلا حدود: 870 فلسطينيًا استشهدوا بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023

11:49 ص الخميس 06 فبراير 2025

أطباء بلا حدود

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وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، اليوم الخميس، إن الضفة الغربية المحتلة شهدت تصاعدا كبيرا في استخدام القوات الإسرائيلية والمستوطنين للعنف الجسدي بحق الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة.

وأشارت المنظمة إلى استشهاد نحو 870 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7100 آخرين بالضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 وحتى يناير 2025.

وأوضحت المنظمة الدولية، أنها سجلت 694 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية مع حصار القوات الإسرائيلية للمستشفيات منذ أكتوبر 2023.

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أطباء بلا حدود الضفة الغربية فلسطين
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