بالفيديو.. اصطدام طائرة ركاب يابانية بأخرى أمريكية في مطار سياتل

القاهرة- مصراوي

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا في مطار سياتل الأمريكي.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية تسير عبر مدرج المطار في مطار سياتل تاكوما صباح الأربعاء، ما أدى لاصطدامها بطائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن الطائرات تضررت لكن لم يصب أحد بأذى من الركاب..

وقع الحادث في الساعة 10:17 صباحًا، حسبما أعلن مطار سياتل الأمريكي على موقع إكس، حيث اصطدم جناح الطائرة اليابانية بذيل طائرة دلتا المتوقفة أثناء مرورها.

JUST IN: Japan Airlines plane collides with parked Delta plane at Seattle-Tacoma International Airport; no injuries reported pic.twitter.com/mWusbxLVxo — Breaking911 (@Breaking911) February 5, 2025

وأظهرت صور من مدرج المطار نشرها مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي جناح الخطوط الجوية اليابانية في منتصف الطريق عبر ذيل طائرة دلتا.

وكتب أحد ركاب الطائرة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنا نجلس على مدرج المطار في سياتل وركضت إلينا طائرة أخرى، مقطعة بشكل عرضي إلى ذيلنا. مخيف جدا".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تم إجلاء ركاب على متن رحلة من هيوستن إلى نيويورك يونايتد إيرلاينز بعد أن اشتعلت النيران في طائرة على المدرج.

وقال المطار، إن الحادث كان له "تأثير ضئيل" على عمليات المطار.

قبل أسبوع واحد فقط، قُتل 67 شخصًا عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي بطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار ريغان الوطني.

وبعد يومين في فيلادلفيا، سقطت طائرة إسعاف تقل ستة أشخاص في شارع مزدحم وانفجرت - مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة.