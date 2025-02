بالفيديو.. اصطدام طائرة ركاب يابانية بأخرى أمريكية في مطار سياتل

القاهرة- مصراوي

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا في مطار سياتل الأمريكي.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية تسير عبر مدرج المطار في مطار سياتل تاكوما صباح الأربعاء، ما أدى لاصطدامها بطائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن الطائرات تضررت لكن لم يصب أحد بأذى من الركاب..

وقع الحادث في الساعة 10:17 صباحًا، حسبما أعلن مطار سياتل الأمريكي على موقع إكس، حيث اصطدم جناح الطائرة اليابانية بذيل طائرة دلتا المتوقفة أثناء مرورها.

JUST IN: Japan Airlines plane collides with parked Delta plane at Seattle-Tacoma International Airport; no injuries reported

pic.twitter.com/mWusbxLVxo

— Breaking911 (@Breaking911) February 5, 2025