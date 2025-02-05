إعلان

بالفيديو.. اصطدام طائرة ركاب يابانية بأخرى أمريكية في مطار سياتل

10:53 م الأربعاء 05 فبراير 2025

اصطدام طائرة ركاب يابانية بأخرى أمريكية في مطار سي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا في مطار سياتل الأمريكي.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية تسير عبر مدرج المطار في مطار سياتل تاكوما صباح الأربعاء، ما أدى لاصطدامها بطائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن الطائرات تضررت لكن لم يصب أحد بأذى من الركاب..

وقع الحادث في الساعة 10:17 صباحًا، حسبما أعلن مطار سياتل الأمريكي على موقع إكس، حيث اصطدم جناح الطائرة اليابانية بذيل طائرة دلتا المتوقفة أثناء مرورها.

وأظهرت صور من مدرج المطار نشرها مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي جناح الخطوط الجوية اليابانية في منتصف الطريق عبر ذيل طائرة دلتا.

وكتب أحد ركاب الطائرة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنا نجلس على مدرج المطار في سياتل وركضت إلينا طائرة أخرى، مقطعة بشكل عرضي إلى ذيلنا. مخيف جدا".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تم إجلاء ركاب على متن رحلة من هيوستن إلى نيويورك يونايتد إيرلاينز بعد أن اشتعلت النيران في طائرة على المدرج.

وقال المطار، إن الحادث كان له "تأثير ضئيل" على عمليات المطار.

قبل أسبوع واحد فقط، قُتل 67 شخصًا عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي بطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار ريغان الوطني.

وبعد يومين في فيلادلفيا، سقطت طائرة إسعاف تقل ستة أشخاص في شارع مزدحم وانفجرت - مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخطوط الجوية اليابانية مطار سياتل حادث تصادم الطائرتين مطار سياتل الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سيناتور أمريكي: تصريحات ترامب بشأن غزة وتؤكد عدم درايته بالعمل الدبلوماسي

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة