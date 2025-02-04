وزير الخارجية: مصر لديها رؤية لإعادة إعمار غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه

وكالات



أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أن مصر لديها رؤية بشأن إمكانية تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة مع ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وعدم خروجه من القطاع.



وأعلن عبد العاطي أنه اتفق مع نظيره التركي هاكان فيدان على العمل المشترك للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.



وأضاف، أكدنا أهمية الدعم التركي لكل الجهود التي ستبذل الفترة المقبلة بشأن إعمار غزة، مبينًا أن القاهرة تعتزم عقد مؤتمر دولي في هذا الصدد.



وشدد وزير الخارجية على أن المساعدات الإغاثية التركية المخصصة لقطاع غزة محل تقدير، كما تثمن مصر دور تركيا في دعم القضية الفلسطينية.



وأكد أنه يجب وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية بما فيها الاستيطان وانتهاك الوضع القانوني للمقدسات.



وأوضح عبدالعاطي أنه بحث مع فيدان، ملفات في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدا رفض أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.



وقال عبدالعاطي، إن الرؤية المصرية واضحة تمامًا وهي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون مستدامًا، ويجب أن تتوفر الإرادة السياسية لتنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع بمراحله الثلاثة دون تأخير.



وتابع، كما يجب احترام ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات إلى القطاع لمواجهة الوضع الكارثي هناك.



وأوضح عبدالعاطي أنه اتفق مع الجانب التركي على العمل المشترك للتأكيد على التنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار في غزة.



واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، نظيره بدر عبد العاطي في العاصمة أنقرة.





