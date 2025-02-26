توغل بري وقصف عنيف.. ماذا فعلت إسرائيل في دمشق ليلًا؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية عنيفة، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، على عدة مواقع في منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق وفي ريف محافظة درعا الجنوبية، وسط توغل بري إسرائيلي في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف دمشق ودرعا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الغارات الإسرائيلية بـ"الأعنف منذ بداية العام".

وحسب المرصد، استهدفت 4 ضربات جوية مقر الفرقة الأولى للجيش السوري التي تتجمع ضمنها دبابات عسكرية، وسمع دوي انفجارات في مدينة أزرع نتيجة استهداف إسرائيلي للواء 112 في ريف درعا.

وتوغلت قوة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية باتجاه قرية البكار غربي درعا، كما توغلت قوة أخرى في قرية عين البيضة القريبة شمالي غربي سوريا.

وأفاد التلفزيون السوري ومصدر أمني، باستهداف طائرات حربية إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مراسلين وسكان في هذه المناطق، سماع دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في العاصمة دمشق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ومن جانبه، علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، على شن غارات جوية على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، قائلًا إن "سلاح الجو يضرب بشراسة كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها بشأن نزع السلاح من جنوب سوريا".

وأضاف: "الرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا بأن يصبح جنوب لبنان".

وتابع كاتس: "لن نعرض أمن مواطنينا للخطر، وأي محاولة تقوم بها قوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في البلاد لترسيخ وجودها داخل المنطقة الأمنية في جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنار"، وفق البيان.

غارات إسرائيلية على جنوب دمشق ليل أمسhttps://t.co/cHPeZYgGEC pic.twitter.com/VemuInhmW8 — الآن .. (@alaan_sa) February 26, 2025

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق ببيان، إنه استهدف مواقع عسكرية في سوريا بينها مراكز قيادة ومخازن أسلحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد طالب الأحد، بـ"نزع السلاح الكامل" من جنوب سوريا، وذلك في خطاب ألقاه في حفل تخرج عسكري، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوات تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا، كما حذر من أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا وهو الأمر الذي أثار استياء بين دروز سوريا وخرجت احتجاجات تندد بتلك التصريحات في مدينة السويداء.