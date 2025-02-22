ترامب عن اكتساب الجنسية بالولادة: هدفه تجنيس أبناء العبيد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، السبت، إن الحزب الجمهوري هو "حزب أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى ونحن حزب المنطق".

وأشار ترامب، إلى أن الشعب منحه تفويضا مدويا لإحداث تغيير جذري في الحكم وسيفعل ذلك، مؤكدا أن إدارته أنجزت في 4 أسابيع أكثر مما أنجزته إدارات سابقة في 4 سنوات.

ووصف ترامب ولايته الرئاسية الأولى بين أعوام 2016 و2020 بأنها "كانت رائعة وحاليا لدينا أفضل الأرقام"، مشيرا إلى أن منح الجنسية الأمريكية مباشرة لمن يولدون على الأراضي الأمريكية كان الهدف منه تجنيس أبناء العبيد.

وأكد ترامب، أن الحق في الجنسية بالولادة على أراض أمريكية لم يكن هدفه منحها لمن غزوا الولايات المتحدة أو دخلوها بشكل غير قانوني، لافتا إلى أن الهجرة غير الشرعية انخفضت الآن بنسبة 100% تقريبا

وأضاف ترامب: "المهاجرون غير الشرعيين كانوا يتدفقون إلى بلادنا من السجون وملاجئ المجانين"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم يعد لديها مشكلة تتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وأوضح ترامب، أن إدارته تعمل على تحرير مدن أمريكية احتلها مجرمون أجانب غير شرعيين من جميع أنحاء العالم، مضيفا "على مدى الأسابيع القليلة الماضية بدأنا أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي".