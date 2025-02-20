المملكة المتحدة والنرويج تسعيان لتعزيز الأمن بالقطب الشمالي لمواجهة التهديدات الروسية

أوسلو – (أ ش أ)

بدأ وزير الدفاع البريطاني جون هيلي محادثات مع نظيره النرويجي توري ساندفيك اليوم الخميس في مقر القيادة المشتركة النرويجية، لتعزيز الأمن بمنطقة القطب الشمالي في ظل التهديدات الروسية.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية أن وزيري الدفاعي البريطاني والنرويجي اتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وحماية الكابلات البحرية من عمليات التخريب، وسط تصاعد المخاوف من قيام سفن روسية بقطع البنية التحتية الحيوية في أوروبا، خاصة في بحر البلطيق، سواء عن طريق الخطأ أو كجزء من "أعمال تخريبية".

من جانبه قال هيلي: "تظل النرويج واحدة من أهم حلفائنا.. سنؤسس حقبة جديدة من الشراكة الدفاعية لتقريبنا أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة التهديدات المتزايدة وتعزيز الناتو وتعزيز أمننا في القطب الشمالي".

وأضاف: "المملكة المتحدة مصممة على لعب دور قيادي في الأمن الأوروبي، وتعزيز الأسس التي تضمن أمننا وازدهارنا، وإظهار وحدتنا أمام خصومنا في حماية مصالحنا".

تأتي تصريحات وزير الدفاع البريطاني في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا توترا متزايدا بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا "تمتلك أوراق اللعبة" في المفاوضات.

كما تضغط الولايات المتحدة على أعضاء الناتو الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي.